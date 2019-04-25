Кузнецова проиграла Вондроушовой во втором круге турнира в Стамбуле - Советский спорт
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25 апреля 2019 14:00ТеннисСметанникова Дарья

Кузнецова проиграла Вондроушовой во втором круге турнира в Стамбуле

Российская теннисистка покинула розыгрыш турнира серии WTA в Стамбуле (Турция).

Светлана Кузнецова во втором круге турнира проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушовой со счетом 4:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 18 минут.

На счету россиянки три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырех. У чешки одна подача навылет, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале турнира в Стамбуле Вондроушова сыграет с испанкой Ларой Арруабарреной, которая ранее обыграла шведку Ребекку Петерсон.

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