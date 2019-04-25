Кузнецова проиграла Вондроушовой во втором круге турнира в Стамбуле

Светлана Кузнецова во втором круге турнира проиграла чешской теннисистке Маркете Вондроушовой со счетом 4:6, 3:6. Матч продолжался 1 час 18 минут.
На счету россиянки три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырех. У чешки одна подача навылет, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 10.
В четвертьфинале турнира в Стамбуле Вондроушова сыграет с испанкой Ларой Арруабарреной, которая ранее обыграла шведку Ребекку Петерсон.
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