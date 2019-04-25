Надаль обыграл Феррера в третьем круге турнира в Барселоне - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 18:46Теннис

Надаль обыграл Феррера в третьем круге турнира в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл соотечественника Давида Феррера в третьем круге турнира в Барселоне (Испания) со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 58 минут. За время матча Надаль совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету Феррера два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Добавим, что за выход в полуфинал Надаль поспорит с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).

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