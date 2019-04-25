Павлюченкова в паре с Шафаржовой вышла в полуфинал турнира в Штутгарте - Советский спорт
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25 апреля 2019 19:54Теннис

Павлюченкова в паре с Шафаржовой вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Россиянка Анастасия Павлюченкова и чешка Люси Шафаржова обыграли Ракель Атаво (США) и Катарину Среботник (Словения) в четвертьфинале турнира в Штутгарте со счетом 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 50 минут. За время матча российско-чешская пара пять раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету их соперниц один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Добавим, что в полуфинале соперницами Павлюченковой и Шафаржовой станут победительницы встречи Дария Юрак (Хорватия)/Иоана-Ралука Олару (Румыния) – Анна Блинкова (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия).

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