Павлюченкова в паре с Шафаржовой вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Встреча продолжалась 50 минут. За время матча российско-чешская пара пять раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету их соперниц один реализованный брейк-пойнт из четырех.
Добавим, что в полуфинале соперницами Павлюченковой и Шафаржовой станут победительницы встречи Дария Юрак (Хорватия)/Иоана-Ралука Олару (Румыния) – Анна Блинкова (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия).
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