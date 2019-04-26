Гаспарян обыграла Кудерметову и вышла в полуфинал турнира в Стамбуле

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. На счету Гаспарян в этом матче шесть двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14. У Кудерметовой одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Добавим, что за выход в финал Гаспарян сыграет с хорватской теннисисткой Петрой Партич.
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