Медведев пожаловался на погодные условия после выхода в полуфинал турнира в Барселоне

Россиянин Даниил Медведев дал комментарий после победы над чилийцем Николасом Джарри (6:3, 6:4) в рамках турнира в Барселоне.
«Сегодняшние условия были тяжелыми для игры. Было сухо и ветрено, поэтому мячи летали быстрее, чем обычно.
Мне нужно было выиграть, мне нужно было попасть в полуфинал. Я сделал это, поэтому я счастлив», – приводит слова россиянина «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт АТР.
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