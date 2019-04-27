Медведев пожаловался на погодные условия после выхода в полуфинал турнира в Барселоне - Советский спорт
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27 апреля 2019 07:07ТеннисГичунцев Артур

Медведев пожаловался на погодные условия после выхода в полуфинал турнира в Барселоне

Его следующим соперником станет японец Кей Нисикори.

Россиянин Даниил Медведев дал комментарий после победы над чилийцем Николасом Джарри (6:3, 6:4) в рамках турнира в Барселоне.

«Сегодняшние условия были тяжелыми для игры. Было сухо и ветрено, поэтому мячи летали быстрее, чем обычно.

Мне нужно было выиграть, мне нужно было попасть в полуфинал. Я сделал это, поэтому я счастлив», – приводит слова россиянина «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт АТР.

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