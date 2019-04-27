Гаспарян не доиграла матч с Мартич, снявшись после первого сета

72-я ракетка мира Маргарита Гаспарян не смогла выйти в финал турнира WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup в Стамбуле.
24-летняя российская теннисистка снялась по ходу полуфинала с Петрой Мартич из Хорватии. Первый сет матча завершился за 52 минуты со счетом 6:1 в пользу Мартич, которая занимает 40-е место в мировом рейтинге.
Таким образом, Мартич вышла в финал, где сыграет с Маркетой Вондроушовой из Чехии, ранее обыгравшей свою соотечественницу Барбору Стрыцову (6:2, 6:1).
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 250 000 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
½ финала
Петра Мартич (Хорватия, 6) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:1, отказ
Маркета Вондроушова (Чехия) – Барбора Стрыцова (Чехия) – 6:2, 6:1
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