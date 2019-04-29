Медведев и Хачанов сохранили свои позиции в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил 14-е место в рейтинге ATP после поражения в финале турнира в Барселоне.
Напомним, спортсмен из РФ уступил австралийцу Доминику Тиму.
Отмечается, что другой представитель России – Карен Хачанов сохранил 13-е место.
Рейтинг ATP
Версия от 29 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11160 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7765
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5770;
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 5590;
5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5085;
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4115
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 3780;
8 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3225;
9 (10). Джон Изнер (США) - 3085;
10 (8). Стефанос Циципас (Греция) - 3030...
13 (13). Карен Хачанов (Россия) - 2685;
14 (14). Даниил Медведев (Россия) - 2625...
89 (89). Андрей Рублев (Россия) - 644.
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