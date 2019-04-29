Медведев и Хачанов сохранили свои позиции в рейтинге ATP - Советский спорт
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29 апреля 2019 09:46ТеннисГичунцев Артур

Медведев и Хачанов сохранили свои позиции в рейтинге ATP

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил 14-е место в рейтинге ATP после поражения в финале турнира в Барселоне.

Напомним, спортсмен из РФ уступил австралийцу Доминику Тиму.

Отмечается, что другой представитель России – Карен Хачанов сохранил 13-е место.

Рейтинг ATP
Версия от 29 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11160 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7765

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5770;

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 5590;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5085;

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4115

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 3780;

8 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3225;

9 (10). Джон Изнер (США) - 3085;

10 (8). Стефанос Циципас (Греция) - 3030...

13 (13). Карен Хачанов (Россия) - 2685;

14 (14). Даниил Медведев (Россия) - 2625...

89 (89). Андрей Рублев (Россия) - 644.

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