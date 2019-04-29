Панова и Звонарева выбыли из розыгрыша турнира в Рабате в парном разряде

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Чудо на льду. Теперь российское. Наша сборная – в финале ЮЧМ, 10 лет спустя Сборная России совершила подвиг, обыграв в полуфинале записных фаворитов американцев (3:2 Б) с их мегазвездами Хьюзом и Кофилдом. Героями матча стали два «А» – вратарь Аскаров и форвард Амиров.

После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо» В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».

Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет! Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции. Начало финальной встречи — в 20.30.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

«Мы верим, что «Зенит» можно догнать». Игроки «Локомотива» после матча с «Енисеем» После матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» – «Енисей» (2:1) своими впечатлениями поделились игроки «железнодорожников» Владислав Игнатьев и Мацей Рыбус, а также полузащитник гостей Михаил Костюков.

Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной Голландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

У «Краснодара» – сумасшедший потенциал. Почему надо помочь Мусаеву Юрий Цыбанев объясняет, почему именно «быков» он хочет видеть в Лиге чемпионов.

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.