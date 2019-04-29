Панова и Звонарева выбыли из розыгрыша турнира в Рабате в парном разряде

Александра Панова и Вера Звонарева проиграли в первом раунде британкам Хэрриет Дарт и Джоанне Конте со счетом 7:6, 3:6, 5:10. Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.
За это время российский дуэт дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Британки совершили три эйса, одну двойную ошибку и реализовали четыре брейка из девяти.
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