Звонарева покинула розыгрыш турнира в Марокко Российская теннисистка проиграла стартовый матч турнира в Рабате (Марокко).

В первом круге Вера Звонарева проиграла испанке Ларе Аррубаррене со счетом 6:7 (8:10), 5:7. Матч продолжался 2 часа 17 минут.

Россиянка допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Ее соперница трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейка из 11.

Во втором круге турнира в Рабате Аррубаррена сыграет с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, посеянной под вторым номером.