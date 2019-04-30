Звонарева покинула розыгрыш турнира в Марокко - Советский спорт
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30 апреля 2019 18:00ТеннисСметанникова Дарья

Звонарева покинула розыгрыш турнира в Марокко

Российская теннисистка проиграла стартовый матч турнира в Рабате (Марокко).

В первом круге Вера Звонарева проиграла испанке Ларе Аррубаррене со счетом 6:7 (8:10), 5:7. Матч продолжался 2 часа 17 минут.

Россиянка допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. Ее соперница трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейка из 11.

Во втором круге турнира в Рабате Аррубаррена сыграет с Се Шувэй из Китайского Тайбэя, посеянной под вторым номером.

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