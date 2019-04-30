Мария Шарапова: Когда возвращаюсь домой, ощущаю себя по-настоящему русской Российская теннисистка с девяти лет живет в США.

Мария Шарапова рассказала, когда он чувствует себя по-настоящему русской.

«Я выросла в русской культуре, а когда вы очень молоды, то очень близко к сердцу принимаете окружающее, это очень яркие воспоминания.

Я адаптировалась к культуре США за все эти годы, нашла здесь невероятных друзей. Но когда возвращаюсь в Россию из долгой поездки, пробую мясо, пельмени или блины — это так забавно. Я могу съесть столько и того, и другого. Когда возвращаюсь домой, ощущаю себя по-настоящему русской», - приводит слова Шараповой Tennis Worls USA.