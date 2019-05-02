Вихлянцева проиграла в четвертьфинале турнира в Праге - Советский спорт
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02 мая 2019 16:16ТеннисСпирин Дмитрий

Вихлянцева проиграла в четвертьфинале турнира в Праге

Наталья Вихлянцева не смогла пройти в полуфинал турнира в Праге.

Российская теннисистка в четвертьфинале в двух партиях проиграла представительнице чешке Каролине Муховой — 3:6, 4:6. Матч продлился 1 час 26 минут.

Вихлянцева за матч совершила 10 двойных ошибок и отдала 6 геймов на своей подаче.

В полуфинале турнира Мухова сыграет с американкой Бернардой Перой, которая обыграла китаянку Ван Цян со счетом 6:0, 6:7 (5:7), 6:3.

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