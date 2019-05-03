Гаспарян пробилась в финал квалификации турнира в Мадриде

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян обыграла представительницу Германии Мону Бартель на старте квалификации в Мадриде (Испания) – 3:6, 6:1, 6:1.
Таким образом, 24-летняя россиянка поспорит с американкой Дженнифер Брэйди за выход в основную сетку соревнований.
Отметим, что ранее теннисистка из США обыграла другую спортсменку из РФ – Викторию Кудерметову.
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