Циципас стал победителем турнира в Эшториле

Греческий теннисист Стефанос Циципас в финале турнира категории ATP 250 в Эшториле обыграл уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 44 минуты.
На счету победителя четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырех.
Напомним, что в феврале 2019 года Циципас стал победителем турнира в Мадриде.
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