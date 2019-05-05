Циципас стал победителем турнира в Эшториле - Советский спорт
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05 мая 2019 20:11ТеннисСметанникова Дарья

Циципас стал победителем турнира в Эшториле

Для 20-летнего грека это четвертый титул в карьере и второй в нынешнем сезоне.

Греческий теннисист Стефанос Циципас в финале турнира категории ATP 250 в Эшториле обыграл уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 44 минуты.

На счету победителя четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Напомним, что в феврале 2019 года Циципас стал победителем турнира в Мадриде.

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