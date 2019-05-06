Джокович удерживает рекордное время на первом месте в рейтинге ATP - Советский спорт
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06 мая 2019 11:01ТеннисСметанникова Дарья

Джокович удерживает рекордное время на первом месте в рейтинге ATP

Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Сербский теннисист Новак Джокович уже 250 недель находится на первой строчке рейтинга ATP.

Больше серба в топе рейтинга находились Джимми Коннорс, Иван Лендл, Пит Сампрас и Роджер Федерер. Коннорс и Лендл провели 268 и 270 недель соответственно.

Джокович должен побить их рекорд уже осенью этого года. Рекорды Сампраса (286 недель) и Федерера (310) серб сможет повторить в первой половине 2020-го.

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