Федерер поднялся на третье место в рейтинге ATP

Дацюку скоро стукнет 41 год, и он попрощался со СКА. Где продолжит карьеру «Волшебник»? Межсезонье в хоккее – вещь своеобразная. Клубный сезон в Европе подошел к концу и остается лишь не спать ночами или под крепкий утренний кофе буровить обзоры матчей НХЛ. И, конечно же, следить за переходами игроков и тренеров.

Панарин забил спорный гол. Но «Коламбус» все равно проиграл «Бостон» и «Колорадо» сравняли счет в своих сериях.

Четыре чемпиона за четыре года. РПЛ даст фору любому европейскому чемпионату ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» по очереди сменяют друг друга на троне, делая чемпионат России одним из самых интересных в Европе.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

Видео всех голов 27-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 27-го тура чемпионата России.

ЦСКА и «Динамо» сыграли никчемную ничью. Зато красивую! Столичные клубы выдали отличный поединок с крутыми поворотами сюжета, но в итоге никому не удалось взять три очка.

Звезды России – ноунеймы Финляндии – 1:3. Что происходит с нашей сборной? Возвращение в сборную после трехлетнего перерыва Александра Овечкина не помогло ей одержать победу над финнами в матче Чешских игр.

Сегодня – чехи, а дальше – чемпионат мира. Страшно? Нам – да! Сегодня сборная России проведет заключительный матч Евротура. После двух поражений подряд от шведов (4:6) и финнов (1:3) команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Чехии.

А «Арсенал» в Лиге чемпионов не хотите? Колонка Юрия Цыбанева Как так получилось, что нынешней весной Тула на голову сильнее ЦСКА и «Краснодара»

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделю Александр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.

Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео) Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.