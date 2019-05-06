Федерер поднялся на третье место в рейтинге ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поднялся на третье место в рейтинге. Грек Стефанос Циципас стал девятым.
Лучшим из россиян продолжает оставаться Карен Хачанов – 13-я позиция.
Рейтинг ATP. 6 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 160.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7765.
3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5590.
4 (3). Александр Зверев (Германия) — 5565.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5085.
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 3780.
8 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3225.
9 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3190.
10 (9). Джон Иснер (США) — 3085.
…
13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2685.
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
86 (89). Андрей Рублев (Россия) — 644.
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