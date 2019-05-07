Медведев проиграл Пелье в первом круге турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев уступил аргентинцу Гвидо Пелье на старте турнире в Мадриде (Испания).
Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:1, 3:6, а ее продолжительность составила 1 час 44 минуты.
В следующем круге Пелья сыграет со швейцарцем Станисласом Вавринкой.
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