Федерер обыграл Гаске и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Встреч продолжалась 52 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в польщу швейцарского теннисиста. На счету Федерера в этой встрече семь эйсов, три реализованных брейк-пойнтов из трех и одна двойная ошибка. Гаске один раз подал на вылет, а также совершил две двойных ошибки.
В следующем круге Федерер сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгря) / Гаэль Нофис (Франция).
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