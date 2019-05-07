Федерер обыграл Гаске и вышел в третий круг турнира в Мадриде - Советский спорт
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07 мая 2019 23:02Теннис

Федерер обыграл Гаске и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Швейцарец Роджер Федерер обыграл француза Ришара Гаске во втором круге турнира в Мадриде.

Встреч продолжалась 52 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в польщу швейцарского теннисиста. На счету Федерера в этой встрече семь эйсов, три реализованных брейк-пойнтов из трех и одна двойная ошибка. Гаске один раз подал на вылет, а также совершил две двойных ошибки.

В следующем круге Федерер сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгря) / Гаэль Нофис (Франция).

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