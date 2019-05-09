Феррер официально завершил карьеру

Сегодня, 9 мая испанец Давид Феррер завершил профессиональную карьеру.
Его спортивный путь составил 20 лет. За это время он выиграл 27 трофеев, а лучшим результатом стал выход в финал «Ролан Гаррос», который состоялся в 2013 году.
В активе испанца 1111 матчей и 733 победы. Лучшая позиция в рейтинге ATP – третье место в 2013 году.
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