Беккер может стать тренером Димитрова - Советский спорт
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11 мая 2019 19:26ТеннисСпирин Дмитрий

Беккер может стать тренером Димитрова

Экс-третья ракетка мира Григор Димитров, расставшийся с тренером Дани Валверду, ведет переговоры о сотрудничестве с Борисом Беккером – шестикратным чемпионом «Шлемов» и бывшим тренером Новака Джоковича.

Под руководством немца серб выиграл шесть из 15 своих «шлемов».

27-летний болгарин также общается с Андре Агасси, который его последнее время консультировал, но американец не заинтересован в том, чтобы постоянно ездить по турнирам.

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