Беккер может стать тренером Димитрова

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

А один игрок улетел разводиться. Как выступали наши дрим-тим на ЧМ (спойлер – плохо!) На ЧМ в Словакии у нас собралась настоящая команда мечты. Кажется, что золото буквально в наших руках – нужно лишь немного подождать. Но мы вспомнили, как наши дрим-тим выступали раньше и ужаснулись. И пусть в этот раз такого не будет!

Тони Шуньич: Не реализуем моменты, потому что появляется страх После матча 28-го туре чемпионата России «Динамо» - «Ростов», который завершился вничью 0:0, своими впечатлениями поделились защитник «Динамо» Тони Шуньич и полузащитник «Ростова» Ивелин Попов.

Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

Видео всех голов 28-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России.

А добить? Нашему обозревателю мало победы 5:2 над норвежцами И он решил напомнить, что в советские времена никому не могло прийти в голову валять дурака в концовке победной игры.

Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачу Известный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.

Раскачаемся на Норвегии? Что смотреть сегодня на чемпионате мира Признаем: самые яркие вывески дня: Финляндия - Канада и Чехия - Швеция. Ну и разве не интересно, сумеют ли дать хозяева отпор американцам?

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

«Судиться по долгам смысла не вижу». Магомед Адиев о вылете «Анжи» из РПЛ После поражения в Каспийске от «Арсенала» (0:1) махачкалинский клуб потерял шансы сохранить прописку премьер-лиге. Плачевный итог сезона прокомментировал главный тренер команды.

Следующая станция – Лига чемпионов. «Локомотив» не оставил шансов «Рубину» Московский «Локомотив» на своем поле разгромил казанский «Рубин» и практически обеспечил себе путевку в главный еврокубок на следующий сезон.