Новак Джокович: Играть с ветеранами проще

Сербский теннисист Новак Джокович, вышедший в финал турнира ATP в Мадриде, намекнул, что ждет в решающем матче более опытного спортсмена. Джоковича ждет встреча с победителем пары Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас.
— Я меняюсь только с биологической точки зрения. Чем старше, тем медленнее восстанавливаешься. Поэтому играть с ветеранами проще. Они находятся в одних условиях со мной, — передает слова Джоковича AP.
31-летний Джокович — победитель 15 турниров «Большого шлема».
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