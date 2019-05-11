Новак Джокович: Играть с ветеранами проще Джокович ждет более опытного соперника.

Сербский теннисист Новак Джокович, вышедший в финал турнира ATP в Мадриде, намекнул, что ждет в решающем матче более опытного спортсмена. Джоковича ждет встреча с победителем пары Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас.

— Я меняюсь только с биологической точки зрения. Чем старше, тем медленнее восстанавливаешься. Поэтому играть с ветеранами проще. Они находятся в одних условиях со мной, — передает слова Джоковича AP.

31-летний Джокович — победитель 15 турниров «Большого шлема».