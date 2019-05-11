Бертенс выиграла турнир WTA в Мадриде

Призовой фонд соревнования превышает 7 миллионов евро.
В финале Бертенс нанесла поражение румынке Симоне Халеп - 6:4, 6:4. Для голландской теннисистки это девятый титул WTA, выигранный за карьеру.
На следующей неделе Кики станет четвертой ракеткой мира (лучший показатель в карьере). В свою очередь, Халеп упустила возможность возглавить мировой рейтинг. В случае победы в финале она обходила в рейтинг-листе Наоми Осаку.
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