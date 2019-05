Бертенс выиграла турнир WTA в Мадриде

Призовой фонд соревнования превышает 7 миллионов евро.

В финале Бертенс нанесла поражение румынке Симоне Халеп - 6:4, 6:4. Для голландской теннисистки это девятый титул WTA, выигранный за карьеру.

.@kikibertens captures the biggest title of her career defeating Simona Halep 6-4, 6-4!



She becomes the first player to win the @MutuaMadridOpen title without dropping a set. pic.twitter.com/i1Aznngb3D