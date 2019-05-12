Циципас сыграет с Джоковичем в финале турнира в Мадриде - Советский спорт
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12 мая 2019 01:33ТеннисКоноплев Александр

Циципас сыграет с Джоковичем в финале турнира в Мадриде

Циципас на пути ко второму трофею подряд.

Грек Стефанос Циципас обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинале турнира в Мадриде.

Счет матча — 6:4, 2:6, 6:3. Поединок продолжался два часа 36 минут. В финале он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Циципас — сын советской теннисистки Юлии Сальниковой и внук советского футболиста Сергея Сальникова. 5 мая он стал победителем открытого чемпионата Эшторила по теннису.

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