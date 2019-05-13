Рейтинг ATP: Тим стал четвертой ракеткой мира - Советский спорт
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13 мая 2019 09:11ТеннисСпирин Дмитрий

Рейтинг ATP: Тим стал четвертой ракеткой мира

ATP представила обновленный рейтинг сильнейших теннисистов планеты.

Австриец Доминик Тим, на прошлой неделе дошедший до полуфинала турнира в Мадриде стал четвертой ракеткой мира, а финалист этого турнира Стефанос Циципас - седьмой.

Возглавляет рейтинг лист по-прежнему Новак Джокович, выигравший в столице Испании свой 74-й титул за карьеру.

Рейтинг ATP. 13 мая
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 115.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 5770.
4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4845.
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4745.
6 (7). Кей Нисикори (Япония) — 3860.
7 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3790.
8 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3755.
9 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3145.
10 (11). Марин Чилич (Хорватия) — 3025...
13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2720.
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625...
79 (86). Андрей Рублев (Россия) — 676.

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