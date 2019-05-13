Надаль опередил Федерера в чемпионской гонке ATP, Медведев остался шестым - Советский спорт
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13 мая 2019 10:59ТеннисЛипкин Антон

Надаль опередил Федерера в чемпионской гонке ATP, Медведев остался шестым

Лидером остается Джокович.

Победитель турнира серии «Мастерс» в Мадриде Новак Джокович из Сербии сохранил первое место в чемпионской гонке ATP.

А его ближайшим преследователем стал испанец Рафаэль Надаль, опередивший швейцарца Роджера Федерера. Лучший из российских теннисистов – Даниил Медведев – остался на шестом месте.

Чемпионская гонка ATP
Положение на 13 мая 2019 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 3405 очков
2. (3) Рафаэль Надаль (Испания) – 2505
3. (2) Роджер Федерер (Швейцария) – 2460
4. (4) Стефанос Циципас (Греция) – 2400
5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 2095
6. (6) Даниил Медведев (Россия) – 1565
7. (7) Фабио Фоньини (Италия) – 1280
8. (8) Кеи Нисикори (Япония) – 1170
9. (10) Гаэль Монфис (Франция) – 1130
10. (9) Джон Изнер (США) – 1060
11. (11) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1035
12. (12) Гидо Пелья (Аргентина) – 960
13. (13) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 921
14. (14) Люка Пуй (Франция) – 905
15. (20) Александр Зверев (Германия) – 870
16. (18) Ласло Дьере (Сербия) – 861
17. (15) Милош Раонич (Канада) – 855
18. (23) Пабло Куэвас (Уругвай) – 798
19. (17) Борна Чорич (Хорватия) – 785
20. (16) Кристиан Гарин (Чили) – 782…
72. (66) Андрей Рублев (Россия) – 347
73. (75) Карен Хачанов (Россия) – 335

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