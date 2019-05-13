Элина Свитолина: Стараюсь использовать давление для мотивации

Шестая ракетка мира Элина Свитолина рассказала о своем настрое перед турниром WTA Internazionali BNL d’Italia в Риме, на которой она будет защищать свой прошлогодний титул.
«Если бы я сказала, что не ощущаю давления, то солгала бы, – приводит слова 24-летней украинской теннисистки официальный сайт турнира. – Конечно, давление присутствует, когда приезжаешь на турнир, где тебе приходится защищать титул. Но я стараюсь не думать об этом слишком много и рассматривать ситуацию таким образом. Я стараюсь использовать давление для мотивации».
Отметим, что Свитолина не играла больше месяца из-за повреждения колена. На позапрошлой неделе она проиграла Полин Парментье из Франции (4:6, 6:7 (6:8)) в своем первом матче на турнире в Мадриде.
Первой соперницей Свитолиной в Риме станет победитель матча первого круга Виктория Азаренко (Белоруссия) – Чжан Шуай (Китай).
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