Серена Уильямс одержала первую победу после травмы, победив Петерсон

Серена Уильямс в первом круге обыграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 14 минут.
В активе американки 10 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10. У Петерсон две подачи навылет, три двойные ошибки и один брейк из трех.
Во втором круге турнира в Риме Уильямс сыграет с победительницей матча Винус Уильямс (США) – Элиза Мертенс (Бельгия).
Отметим, что для 23-кратной победительницы соревнований «Большого шлема» это победа стала первой после травмы, из-за которой она не играла с марта.
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