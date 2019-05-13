Серена Уильямс одержала первую победу после травмы, победив Петерсон Американская теннисистка вышла во второй круг турнира в Риме (Италия).

Серена Уильямс в первом круге обыграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 14 минут.

В активе американки 10 эйсов, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10. У Петерсон две подачи навылет, три двойные ошибки и один брейк из трех.

Во втором круге турнира в Риме Уильямс сыграет с победительницей матча Винус Уильямс (США) – Элиза Мертенс (Бельгия).

Отметим, что для 23-кратной победительницы соревнований «Большого шлема» это победа стала первой после травмы, из-за которой она не играла с марта.