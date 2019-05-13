Хачанов обыграл Сонего на старте турнира в Риме Российский теннисист продолжит выступление в розыгрыше турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Карен Хачанов в первом круге обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты.

За это время россиянин три раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10. У Сонего 12 эйсов, три двойные ошибки и один брейк из пяти.

Во втором круге турнира в Риме Хачанов сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.