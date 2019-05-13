Американская теннисистка Гиббс сообщила, что у нее обнаружили рак

Американская теннисистка Николь Гиббс сообщила, что медики обнаружили у нее рак слюнной железы.
«К счастью, для такой формы онкологии прогноз положительный. Мой хирург убежден, что операция полностью решит проблему. Он посоветовал мне сыграть на нескольких турнирах, чтобы как-то развеяться», - написала Гиббс в своем твиттере.
Операция состоится 17 мая. Гиббс собирается вернуться на корте в конце июня, к старту квалификации Уимблдона.
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