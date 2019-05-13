Американская теннисистка Гиббс сообщила, что у нее обнаружили рак - Советский спорт
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13 мая 2019 21:02ТеннисСметанникова Дарья

Американская теннисистка Гиббс сообщила, что у нее обнаружили рак

26-летняя теннисистка является бывшей 68-й ракеткой мира.

Американская теннисистка Николь Гиббс сообщила, что медики обнаружили у нее рак слюнной железы.

«К счастью, для такой формы онкологии прогноз положительный. Мой хирург убежден, что операция полностью решит проблему. Он посоветовал мне сыграть на нескольких турнирах, чтобы как-то развеяться», - написала Гиббс в своем твиттере.

Операция состоится 17 мая. Гиббс собирается вернуться на корте в конце июня, к старту квалификации Уимблдона.

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Special thanks to all my awesome sponsors (including @nbtennis and @wilsontennis) for their support and prioritization of my health 💕

Публикация от Nicole Gibbs (@gibbsyyyy)

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