Кафельников – Алекперову: Продажа «Спартака» будет лучшим возможным решением - Советский спорт
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14 мая 2019 13:02ТеннисСметанникова Дарья

Кафельников – Алекперову: Продажа «Спартака» будет лучшим возможным решением

Прославленный российский теннисист обрушился с критикой в адрес «Спартака».

Евгений Кафельников обратился в своем телеграм-канале к совладельцу «Спартака», президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.

«Вагит Юсуфович, вынужден перед Вами извиниться, но мне ничего не остается, как продолжить эпистолярный жанр.

Я думаю Вы уже в курсе, а может быть давно в курсе, что у Вас в клубе есть игрок, который занимался саботажем и подковерными играми, для которого результат футбольного клуба «Спартак» Москва и Лукойла стоял на последнем месте, а на первом стояли личная выгода, во всех планах и смыслах. Это кощунство было, выпускать почти два года этого игрока с капитанской повязкой, на стадионе, где установлены памятники братьям Старостиным и Федору Федоровичу Черенкову.

Кстати, правнук Николая Петровича Старостина — Стефанос Циципас покоряет теннисный мир, а детище всей его жизни футбольный клуб «Спартак» Москва, будет опять героически сражаться за пятое или шестое место в чемпионате России?!

В непростые для всей страны 90-е годы, в «Спартаке» помимо гения Олег Ивановича Романцева и хорошего тренера Георгия Александровича Ярцева, был другой скромный герой, без которого полнейшее доминирование ФК «Спартак» Москва в Чемпионате России, а также сенсации и успехи на Европейской арене, были бы невозможны. Речь идет о Сулейманове Риме Султановиче и «Уренгойгазпром». Компания, с возможностью в десятки раз ниже, чем у «Лукойла» поддерживала клуб не только на плаву, но и клуб становился чемпионом «сезон за сезоном», побеждали в Кубке России, обыгрывали многих грандов на европейской арене. «Спартак» был близок к выходу в финал Кубка Уефа, но проиграл лучшему футболисту мира, к сожалению.

В 98-м году за победу над «Спартаком» давали титулы «Герой Калмыкии», сейчас в эру «Лукойла» для многих провинциальных команд победа над «Спартаком» — это обыденность.

Я, будучи профессиональным теннисистом, во время турнира, вылетал на игру «Спартака» с лондонским «Арсеналом», после игры возвращался назад. Сейчас с каждой игрой, у меня, как у держателя сезонного абонемента «Платинум» пропадает вообще какое-либо желание, ехать на «Открытие Арену», чтобы смотреть на Ломовицкого и Мелкадзе.

Простая статистика Вагит Юсуфович:
Евгений Гинер (ЦСКА Москва) — 20 (двадцать) титулов.
«Лукойл», (Спартак Москва) — 2 (два) титула (все благодаря Массимо Каррере).

Еще стоить добавить, «Спартак» Москва — единственный из российских топ-клубов, кто не выигрывал европейский трофей. В России мы середняки, при «Лукойле», а на постсоветском пространстве, нас давно обошли «Динамо» Киев и «Шахтер» Донецк, а теперь и «Шериф» (Тирасполь, Молдавия) и ФК «Астана» (Казахстан).

Одним возвращением Массимо Карреры ситуацию не изменить, нужно кардинально менять систему управления клубом, от принципа комплектования команды до работы с болельщиками.

P. S. Сейчас пришла весточка с Совета директоров, что рассматривается вопрос о возможной продаже клуба, наверное, это будет лучшим возможным решением», - написал Кафельников.

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