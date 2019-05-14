Павлюченкова проиграла Саккари в первом круге турнира в Риме

Анастасия Павлюченкова в первом круге турнира в Риме проиграла греческой теннисистки Марие Саккари со счетом 1:6, 5:7. Матч продолжался 1 час 33 минуты.
Россиянка один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи. Ее соперница совершила пять эйсов и реализовала четыре брейка из девяти.
Во втором круге турнира в Риме Саккари сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.
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