Виктория Азаренко: Свитолина потрясающе играет в Риме, будет сложная битва - Советский спорт
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14 мая 2019 15:21ТеннисЛипкин Антон

Виктория Азаренко: Свитолина потрясающе играет в Риме, будет сложная битва

Азаренко и Свитолина сыграют друг с другом во втором круге турнира в Риме.

51-я ракетка мира Виктория Азаренко после выхода во второй круг турнира WTA Internazionale BNL d’Italia высказалась о своей следующей сопернице – действующей чемпионке Элине Свитолиной из Украины.

«Определенно я с нетерпением жду этого матча, – приводит слова 29-летней белорусской теннисистки официальный сайт WTA. – Мы с ней давно уже не встречались на турнирах, но здесь тренировались вместе.

Уверена, что это будет сложная битва. Она потрясающе играет здесь, завоевала два титула подряд. Так что будет весело. Матч будет вечерним, и, надеюсь, нам удастся собрать много зрителей».

Напомним, в первом круге Азаренко выбила из борьбы Чжан Шуай из Китая (6:2, 6:1), а Свитолина как пятая сеяная начинает выступление со второго раунда.

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