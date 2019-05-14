Медведев проиграл Кириосу в первом круге турнира в Риме Российский теннисист покинул розыгрыш турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В первом круге Даниил Медведев проиграл теннисисту из Австралии Нику Кириосу со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

На счету россиянина 12 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырех. Австралиец совершил 15 подач навылет и реализовал два брейка из трех.

Во втором круге турнира в Риме Кириос сыграет с норвежцем Каспером Руудом.