Кирьос психанул после спора с арбитром, сломал ракетку и покинул арену (видео) Кирьос снова скандалит.

Скандалом завершился поединок третьего круга римского турнира серии Masters между австралийцем и Ником Кирьосом и норвежцем Каспером Рудом. Во втором сете несогласный с решением судьи Кирьос со злости сломал ракетку о грунт, выбросил стул на корт, собрал сумку и покинул арену.

Напомним, что ранее Кирьос позволял себе критику в адрес Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.