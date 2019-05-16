Конта и Азаренко вышли в четвертьфинал турнира в Риме - Советский спорт
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16 мая 2019 19:33ТеннисКоноплев Александр

Конта и Азаренко вышли в четвертьфинал турнира в Риме

Азаренко и Конта одержали третьи победы в Риме.

Белоруска Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Риме после отказа испанки Гарбинье Мугурусы из-за травмы бедра. Их поединок завершился при счете 6:4, 3:1 в пользу Азаренко, которой в следующем раунде предстоит встреча с победительницей пары Софья Кенин – Каролина Плишкова.

Еще одним четвертьфиналистом стала британка Йоханна Конта, которая справилась с Винус Уильямс – 6:2, 6:4. Теперь Конта сыграет с сильнейшей из пары Маркета Вондроушова – Дарья Касаткина.

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