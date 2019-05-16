Хачанов проиграл Вердаско в третьем раунде турнира в Риме Российский теннисист Карен Хачанов уступил испанцу Фернандо Вердаско в матче третьего круга турнира в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:3 в пользу испанца. В этой встрече Хачанов четыре раз подал на вылет, реализовал й брейк-пойнт из трех и допустил три двойные ошибки. На счету его соперника шесть эйсов, два реализованных брейк-пойнта из трех, а также две двойные ошибки.

Соперником Вердаско в четвертьфинале турнира станет победитель поединка между Николозом Басилашвили из Грузии и Рафаэлем Надалем из Испании.