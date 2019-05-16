Федерер обыграл Чорича и вышел в четвертьфинал турнира в Риме - Советский спорт
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16 мая 2019 21:30Теннис

Федерер обыграл Чорича и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над хорватом Борном Чоричем в третьем раунде турнира в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (9:7) в пользу швейцарца. За время матча Федерер девять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Чорича пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Добавим, что в ¼ финала турнира соперником Федерера станет победитель встречи Стефанос Циципас - Фабио Фоньини.

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