Федерер обыграл Чорича и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (9:7) в пользу швейцарца. За время матча Федерер девять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Чорича пять эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Добавим, что в ¼ финала турнира соперником Федерера станет победитель встречи Стефанос Циципас - Фабио Фоньини.
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