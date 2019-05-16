Надаль одержал победу над Басилашвили в третьем раунде турнира в Риме Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над Николозом Басилашвили из Грузии в третьем круге турнира в Риме.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:1 в пользу испанца. За этот матч Надаль один раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету в этой встречеБасилашвили один эйс, а также три двойные ошибки.

Добавим, что в четвертьфинале турнира Надаль встретится с соотечественником Фернандо Вердаско.