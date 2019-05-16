Касаткина уступила Вондроушовой в третьем раунде турнира в Риме

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 2:6 в пользу чешской спортсменки. За время матча Касаткина реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти и совершила три двойные ошибки. На счету Вондроушовой один эйс, семь реализованных брейк-пойнтов из 15, а также три двойные ошибки.
Добавим, что в ¼ финала турнира Вондроушова встретится с британской теннисисткой Йоханной Контой.
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