Касаткина уступила Вондроушовой в третьем раунде турнира в Риме - Советский спорт
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16 мая 2019 23:14Теннис

Касаткина уступила Вондроушовой в третьем раунде турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила Маркете Вондроушовой из Чехии в матче третьего круга турнира в Риме.

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 2:6 в пользу чешской спортсменки. За время матча Касаткина реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти и совершила три двойные ошибки. На счету Вондроушовой один эйс, семь реализованных брейк-пойнтов из 15, а также три двойные ошибки.

Добавим, что в ¼ финала турнира Вондроушова встретится с британской теннисисткой Йоханной Контой.

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