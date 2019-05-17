Циципас победил Фоньини и вышел в четвертьфинал в Риме

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас выиграл у Фабио Фоньини из Италии и вышел в ¼ финала турнира серии «Мастерс» Internazionali BNL d'Italia в Риме.
20-летний греческий теннисист оформил победу над 12-м номером мирового рейтинга за 1 час 12 минут. Матч завершился в двух сетах со счетом 6:4, 6:3.
Следующим соперником Циципаса станет швейцарец Роджер Федерер, который выбил из борьбы Борну Чорича из Хорватии (2:6, 6:4, 7:6 (9:7)).
Рим (Италия)
Турнир серии «Мастерс» Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/8 финала
Стефанос Циципас (Греция, 8) – Фабио Фоньини (Италия, 10) – 6:4, 6:3
Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Борна Чорич (Хорватия, 13) – 2:6, 6:4, 7:6 (9:7)
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