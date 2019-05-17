Рафаэль Надаль: Два матча за день – это очень опасно - Советский спорт
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17 мая 2019 09:24ТеннисЛипкин Антон

Рафаэль Надаль: Два матча за день – это очень опасно

В четверг испанец разгромил Шарди и Басилашвили, отдав им по одному гейму.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль высказался о двух победах за один день на турнире серии «Мастерс» Internazionali BNL d'Italia в Риме.

Накануне 32-летний испанец сначала за 67 минут разгромил Жереми Шарди из Франции (6:0, 6:1), после чего ему потребовалось 62 минуты, чтобы с обратным счетом в сетах победить Николоза Басилишвили из Грузии (6:1, 6:0).

«Сыграть два матча за день – это очень опасно, – приводит слова Надаля официальный сайт ATP. – Но мне удалось справиться с этим.

Я сыграл хорошо: и днем получилось лучше, чем утром. Да, я доволен уровнем тенниса, который показал днем».

Теперь в ¼ финала Надаль сыграет со своим соотечественником Фернандо Вердаско.

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