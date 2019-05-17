Азаренко проиграла Плишковой на турнире в Риме

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко из Белоруссии проиграла другому бывшему № 1 мирового рейтинга чешке Каролине Плишковой в полуфинале турнира WTA в Риме – 7:6 (5), 2:6, 2:6.
В полуфинале Плишкова сыграет с победительницей матча Кристина Младенович – Мария Саккари.
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