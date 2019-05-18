Конта стала первой финалисткой турнира в Риме

В полуфинале британка Джоанна Конта обыграла теннисистку из Голландии Кики Бертенс со счетом 5:7, 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 час 52 минуты.
На счету британки один эйс и три двойные ошибки. У голландки 10 подач навылет и девять ошибок на подаче.
В финале турнира в Риме Конта сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).
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