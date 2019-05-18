Плишкова обыграла Саккари и вышла в финал турнира в Риме

В полуфинале турнира Каролина Плишкова обыграла греческую теннисистку Марию Саккари со счетом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 27 минут.
В активе чешки два эйса и три реализованных брейк-пойнта из пяти. У Саккари две подачи навылет и две двойные ошибки, а также один брейк из пяти.
В финале турнира в Риме Плишкова сыграет с британкой Джоанной Конта, которая ранее обыграла Кики Бертенс из Голландии.
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