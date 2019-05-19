Джокович вышел в финал турнира Masters в Риме - Советский спорт
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19 мая 2019 00:29ТеннисКоноплев Александр

Джокович вышел в финал турнира Masters в Риме

Джокович сыграет с Надалем. Статистика на стороне серба.

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл аргентинца Диего Шварцмана в полуфинале турнира серии Masters в Риме – 6:3, 6:7, 6:3.

В решающем матче Джокович встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Это будет 54-я встреча теннисистов с 2006 года. Последняя состоялась в финале минувшего Australian Open – 6:3, 6:2, 6:3. Всего на счету серба – 28 побед.

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