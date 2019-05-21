Жук пробилась в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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21 мая 2019 17:36ТеннисСметанникова Дарья

Жук пробилась в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка одержала победу в первом круге квалификации Открытого чемпионата Франции.

Софья Жук обыграла голландку Аранчу Рус со счетом 6:1, 6:4 и вышла в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос». Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.

Россиянка один раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. У ее соперницы один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейка из пяти.

В полуфинале квалификации Жук сыграет с победительницей матча Катина фон Дайхманн (Лихтенштейн) – Лесли Керкхове (Голландия).

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