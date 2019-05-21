Жук пробилась в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос»

Софья Жук обыграла голландку Аранчу Рус со счетом 6:1, 6:4 и вышла в полуфинал квалификации «Ролан Гаррос». Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут.
Россиянка один раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. У ее соперницы один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейка из пяти.
В полуфинале квалификации Жук сыграет с победительницей матча Катина фон Дайхманн (Лихтенштейн) – Лесли Керкхове (Голландия).
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