Жук вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Софья Жук в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» обыграла теннисистку из Лихтенштейна Катинку Фон Дайхман со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 час 10 минут.
За это время россиянка допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. Ее соперница четыре раза ошиблась на подаче и реализовала шесть брейков из 17.
За выход в основную сетку Жук поспорит с бельгийкой Гретье Миннен.
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