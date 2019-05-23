Жук вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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23 мая 2019 16:44ТеннисСметанникова Дарья

Жук вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка приблизилась к основной сетке Открытого чемпионата Франции.

Софья Жук в полуфинале квалификации «Ролан Гаррос» обыграла теннисистку из Лихтенштейна Катинку Фон Дайхман со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 час 10 минут.

За это время россиянка допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. Ее соперница четыре раза ошиблась на подаче и реализовала шесть брейков из 17.

За выход в основную сетку Жук поспорит с бельгийкой Гретье Миннен.

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