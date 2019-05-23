Ватутин – в основном турнире «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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23 мая 2019 18:26ТеннисКоноплев Александр

Ватутин – в основном турнире «Ролан Гаррос»

Ватунин не пустил Страховского на «Ролан Гаррос».

Алексей Ватутин обыграл украинца Сергея Стаховского в финале квалификационного турнира «Ролан Гаррос» – 6:4, 1:6, 6:3. Встреча прошла на шестом корте и продолжалась один час 53 минуты.

Россиянин вышел в основную сетку турнира.

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