Ватутин сыграет с французом Муте в первом круге «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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25 мая 2019 00:18ТеннисКоноплев Александр

Ватутин сыграет с французом Муте в первом круге «Ролан Гаррос»

Ватутин сыграет со 117-м номером мирового рейтинга.

Победители квалификации «Ролан Гаррос» узнали своих соперников по первому кругу.турнира.

Россиянин Алексей Ватутин начнет путь к финалу с поединка с французом Корентеном Муте (117-я ракетка мира).

Встреча пройдет 27 мая. Начало – в 12.00 мск.

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