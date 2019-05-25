Ватутин сыграет с французом Муте в первом круге «Ролан Гаррос»

Вячеслав Караваев: От агрессивного стиля против Адвоката не откажемся В пятницу состоится первый финальный матч плей-офф чемпионата Голландии за путевку в Лигу Европы-2019/20. «Утрехт» примет на своем поле «Витесс», цвета которого защищает 24-летний защитник сборной России.

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