Ватутин сыграет с французом Муте в первом круге «Ролан Гаррос»

Победители квалификации «Ролан Гаррос» узнали своих соперников по первому кругу.турнира.
Россиянин Алексей Ватутин начнет путь к финалу с поединка с французом Корентеном Муте (117-я ракетка мира).
Встреча пройдет 27 мая. Начало – в 12.00 мск.
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