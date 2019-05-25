Шаповалова обокрали во Франции перед стартом «Ролан Гаррос» Канадский теннисист Денис Шаповалов стал жертвой гостиничного вора в Париже.

«Ужасное обслуживание. Когда я регистрировался в лобби, у меня украли рюкзак. Охрана вообще ничего не сделала, чтобы остановить вора, а гостиница потом никак не помогла. Ушло полдня только на то, чтобы посмотреть видео кражи (рюкзак, конечно же, не вернули)», - написал 20-летний Шаповалов в своем твиттере.

Денис Шаповалов занимает 23-ю строчку в рейтинге ATP.

В первом круге «Ролан Гаррос» он сыграет с теннисистом из Германии Яном-Леннардом Штруффом.