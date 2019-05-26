Федерер обыграл Сонего в первом круге «Ролан Гаррос» - Советский спорт
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26 мая 2019 17:47ТеннисСметанникова Дарья

Федерер обыграл Сонего в первом круге «Ролан Гаррос»

В Париже стартовал Открытый чемпионат Франции.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер с победы стартовал на «Ролан Гаррос». В первом круге он обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:2, 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 43 минуты.

На счету Федерера пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11. У Сонего три подачи навылет и один брейк из четырех.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с немцем Оскаром Отте.

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