Федерер обыграл Сонего в первом круге «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер с победы стартовал на «Ролан Гаррос». В первом круге он обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6:2, 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 43 минуты.
На счету Федерера пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11. У Сонего три подачи навылет и один брейк из четырех.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Федерер сыграет с немцем Оскаром Отте.
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